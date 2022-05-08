Омск, 8 мая 2022, 12:18 — REGNUM Имена Александра Захарченко и Владимира Жоги получат улицы в строящемся на Левом берегу микрорайоне Омска «Зеленая Река».
Губернатор Омской области Александр Бурков выступил с инициативой назвать улицы Омска именами героев Донецкой народной республики — Александра Захарченко и Владимира Жоги. Инициативу главы региона уже поддержал мэр города Сергей Шелест. Положительное решение по этому вопросу приняли и на городской топонимической комиссии. В ближайшее время это предложение вынесут на заседание Омского городского совета.
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