Омск, 8 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Имена Александра Захарченко и Владимира Жоги получат улицы в строящемся на Левом берегу микрорайоне Омска «Зеленая Река».

ИА REGNUM Память

Губернатор Омской области Александр Бурков выступил с инициативой назвать улицы Омска именами героев Донецкой народной республики — Александра Захарченко и Владимира Жоги. Инициативу главы региона уже поддержал мэр города Сергей Шелест. Положительное решение по этому вопросу приняли и на городской топонимической комиссии. В ближайшее время это предложение вынесут на заседание Омского городского совета.

«Александр Захарченко и Владимир Жога отдали жизни за правду и мир без нацизма. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти и памяти будущих поколений. Имена героев нашего времени необходимо увековечить в названиях омских улиц. Это знак уважения людям, которые до самого конца защищали детей, женщин и стариков Донбасса», — отметил Александр Бурков.

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