Ханты-Мансийск, , 12:17 — REGNUM В Югре за сутки на 8 мая госпитализировали 11 больных с COVID-19, 54 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 32 человека меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 11.

С начала пандемии в Югре к 8 мая насчитывается 209 871 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровел 206 671 пациент, 2540 скончались.

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