Москва, , 12:16 — REGNUM Поздравительные телеграммы по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил президент России Владимир Путин ветеранам и гражданам зарубежных государств, а также лидерам некоторых из этих стран. 8 мая об этом сообщается на сайте президента России.

Владимир Путин на параде Победы на Красной площади © ИА REGNUM

Президент России направил поздравительные телеграммы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Отдельно Путин поздравил народы Грузии и Украины.

В телеграммах главам ДНР и ЛНР Путин отметил, что нашим военнослужащим опять приходится сражаться за освобождение родной земли от нацистской скверны. Он выразил уверенность, что победа будет за нами, как и в 1945 году.

«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — подытожил президент России.