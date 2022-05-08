Петрозаводск, , 12:13 — REGNUM Глава республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил в своем ТГ-канале, что, в Петрозаводске теперь есть улица Защитников Донбасса

Петрозаводск ТГ- канал Артура Парфенчикова

«Это наша дань уважения и поддержки всем, кто сегодня исполняет там свой воинский долг, защищая мир от нацизма. И, конечно, это память о наших земляках, ребятах, которые отдали жизнь за свободу Донбасса. Напомню, с предложением назвать в их честь улицу я обратился к депутатам Петросовета в конце марта. И сегодня мэр карельской столицы Владимир Любарский подписал соответствующее постановление. Благодарю за поддержку», — подчеркнул губернатор.

«Место для улицы Защитников Донбасса выбрали на Древлянке, от Оборонной до Хейкконена», — добавил глава Карелии.