Иркутск, , 12:11 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 8 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8638 человек, причём только один пациент погиб за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 437 (+116 за сутки). Госпитализированы 392 (-4 за сутки). В то же время выздоровели 287 573 пациента (+169 за сутки).

Ещё 680 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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