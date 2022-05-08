Турнир по триатлону пройдёт в Геленджике

Геленджик, Краснодарский край, 8 мая 2022, 12:11 — REGNUM Турнир Ironstar Triathlon Gelendzhik проведут в Геленджике с 26 по 28 мая, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Участниками турнира станут 2 750 человек. Им предстоит соревноваться в беге, заплыве и велозаводе по улицам города-курорта.
Участниками турнира станут не только взрослые, но и дети — их забег состоится 27 мая. 28 мая запланированы состязания среди 1500 триатлонистов.
Триатлон — это олимпийский вид спорта, включающий в себя плавание на открытой воде, велогонку и бег. Все этапы необходимо проходить непрерывно.