Геленджик, Краснодарский край, , 12:11 — REGNUM Турнир Ironstar Triathlon Gelendzhik проведут в Геленджике с 26 по 28 мая, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Турнир по триатлону пройдёт в Геленджике Пресс-служба администрации Краснодарского края

Участниками турнира станут 2 750 человек. Им предстоит соревноваться в беге, заплыве и велозаводе по улицам города-курорта.

«Такие международные соревнования важны для имиджа и продвижения Геленджика. Особое внимание, как и в прошлом году, нам необходимо уделить безопасности участников и гостей», — прокомментировал глава курорта Алексей Богодистов.

Участниками турнира станут не только взрослые, но и дети — их забег состоится 27 мая. 28 мая запланированы состязания среди 1500 триатлонистов.

Триатлон — это олимпийский вид спорта, включающий в себя плавание на открытой воде, велогонку и бег. Все этапы необходимо проходить непрерывно.