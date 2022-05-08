Москва, 8 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Победа над нацизмом спасла народы мира от рабства, о подвиге советских солдат нельзя забывать. Об этом 8 мая говорится в поздравлении ветеранов главного раввина России Берла Лазара накануне Дня Победы.

Kremlin.ru Берл Лазар

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«Победа над нацизмом спасла народы мира от рабства, а нас, евреев, от поголовного истребления. Все мы … даже те, кто только что родился — обязаны жизнью солдатам Победы», — отмечается в поздравлении.

Он отметил, что очень важно помнить уроки Великой Отечественной войны, «причины того ужаса, который принес на землю нацизм».

Раввин подчеркнул, что без мира на планете не может быть мира в доме и в стране.

«Это священный долг перед теми, кто разгромил нацизм и водрузил знамя Победы над рейхстагом. И это наш долг перед собственными детьми и внуками, перед всеми будущими поколениями!» — отметил он.