Белгород, 8 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Пост №1 у мемориального комплекса «Вечный огонь» на Соборной площади в Белгороде торжественно открыт 8 мая, на Вахту Памяти заступили школьники. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр областного центра Антон Иванов.

Телеграм-канал Антона Иванова В Белгороде школьники заступили на Вахту Памяти

«Вахта Памяти традиционно проходит 8 и 9 мая. В День Победы в почётном карауле будут кадеты школы №45. Это право они заслужили как победители муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсов среди кадетских классов. Почётный караул сменяется каждые полчаса», — написал Иванов.

Он добавил, что в церемонии открытия Поста №1 приняли участие кадеты 12 школ города, которые прошли торжественным маршем по Соборной площади. 8 мая на посту будут стоять учащиеся шести школ города.