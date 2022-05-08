Миасс, Челябинская область, , 12:00 — REGNUM В Челябинской области после ДТП с автобусом с фанатами «Спартака» возбудили два уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Материалы уголовного дела Sledcom.ru

Одно из них завела полиция, по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего гибель человека. А второе — Следственный комитет по факту ненадлежащего оказания транспортных услуг. Оба дела поставлены на прокурорский контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла поздним вечером 7 мая возле Миасса. В нём ехали фанаты «Спартака». Один человек погиб.

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