Миасс, Челябинская область, 8 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Челябинской области после ДТП с автобусом с фанатами «Спартака» возбудили два уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

Одно из них завела полиция, по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего гибель человека. А второе — Следственный комитет по факту ненадлежащего оказания транспортных услуг. Оба дела поставлены на прокурорский контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла поздним вечером 7 мая возле Миасса. В нём ехали фанаты «Спартака». Один человек погиб.