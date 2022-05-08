Москва, , 11:59 — REGNUM Российские следователи проведут тщательную проверку эпизодов преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. 8 мая об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

«СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов против мирного населения будут зафиксированы и тщательно расследованы сведения, озвученные представителями командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ», — заявили в СК РФ.

Ранее были опубликованы видеозаписи свидетельских показаний командира бригады и начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянкова и командира бригады Владимира Баранюка. Они были взяты в плен в Мариуполе при попытке прорыва с завода «Азовмаш».

Кормянков и Баранюк заявили, что при ведении боевых действий в Мариуполе силы 36-й бригады морской пехоты ВСУ загоняли мирных жителей города в подвалы и оборудовали боевые точки в квартирах. В Следственном комитете России подчеркнули, что этим и другим действиям украинских силовиков будет дана правовая оценка после подробного изучения сведений.

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