Кызыл, , 11:58 — REGNUM Именем главы и героя Донецкой Народной Республики, генерала-майора Александра Захарченко назовут улицу в столице Тувы Кызыле. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Захарченко Скриншот Russia Today

Он напомнил, что с именем убитого в 2018 году Александра Захарченко связано героическое сопротивление Донбасса. Название в его честь получит новая улица в перспективном районе на Вавилинском затоне Кызыла.

«Муниципальными представительными органами уже одобрены и скоро будут оформлены соответствующие решения», — отметил Владислав Ховалыг.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ДНР был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. По данным республиканского МВД, к преступления причастный сотрудники Службы безопасности Украины.

Читайте также: В ДНР назвали имена всех причастных к убийству Захарченко и Павлова