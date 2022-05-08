Киев, 8 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. С визитом прибыла в Киев председатель немецкого бундестага Бербель Бас. Об этом 8 мая сообщил глава секретариата парламента Германии Энрико Брисса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Кроме того, Брисса добавил, что глава немецкого бундестага намерена 8 мая в Киеве почтить память всех жертв Второй мировой войны, а также провести переговоры с украинской стороной.

Как сообщало, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Старомихайловке в ДНР 25 гранат.