Краснодар, , 11:56 — REGNUM В коронавирусные стационары Краснодарского края госпитализированы 43 пациентов, данные за сутки опубликованы 8 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 7 мая, сообщалось о 59 госпитализированных кубанцах с ковидом.

Вакцина от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего на территории региона за сутки подтвердили 114 новых случаев COVID-19 — на 30 меньше, чем накануне. По данным регионального оперштаба, 46 новых пациентов выявлено в Краснодаре, 13 — в Новороссийске, девять в Туапсинском районе, восемь в Анапе. В Сочи нашли одного нового ковид-пациента.

«Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зарегистрировали 259 080 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до отметки 4558», — уточнили в оперштабе.

Выздоровели 247 119 жителей, жертвами инфекции в регионе стали 10 878 человек.

На утро 8 мая в ковид-стационарах остаются 593 человека, 23 пациента находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ, один — на ЭКМО.