Москва, , 11:53 — REGNUM Члены коллегии Минобороны РФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Могила Неизвестного Солдата Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

«Члены коллегии Минобороны РФ в память о погибших защитниках Отечества возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил РФ — заместители министра обороны РФ, главнокомандующие видами и командующие родами войск ВС РФ, а также ветераны», — отметили в ведомстве.

Участники церемонии почтили память воинов, погибших защищая Отечество, минутой молчания. Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в районе Зеленограда и перезахоронен в Александровском саду в 1966 г.

На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.