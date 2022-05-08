Кемерово, 8 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв встретился с жителями Тяжинского муниципального округа, пострадавшими от пожаров. Также он провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий и предупреждению пожаров.

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Глава региона уточнил, что будет принят новый региональный закон об обеспечении жильем людей, имущество которых сгорело в результате ЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области организовали горячую линию для пострадавших от пожаров.

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