Донецк, 8 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Доступ в интернет киевские боевики в Мариуполе получали через спутники Starlink компании американского мультимиллиардера Илона Маска. Это 8 мая следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, видеозапись показаний которого снята в одном из населенных пунктов ДНР.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

«Один из периодов, который мы там существовали, это когда в город вошли уже российские подразделения. И там пересечение города было невозможно», — приводит его слова РИА Новости.

Также Кормянков отметил, что именно в это время начались полеты украинских вертолетов в город, и военным ВСУ хотелось, чтобы им оказывалась какая-либо поддержка со стороны киевского режима.

«С одного из … насколько я знаю, с одного из вертолетов, у нас была когда проблема со связью, нам передали спутниковое какое-то там… спутниковый комплект, и как раз передали Starlink. Вот тогда у нас… это была одна из передач, когда нам что-то досталось из всего этого», — добавил пленный украинский полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что украинские нацисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе использовали для связи наземное абонентское оборудование компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.