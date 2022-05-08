Улан-Удэ, 8 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 3016 человек. Победили коронавирус к настоящему времени 132 778 пациентов, в том числе 49 за последние сутки.

Выявлено за сутки 30 новых носителей коронавируса. 11 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары. Общее число случаев инфицирования в республике достигло 136 147.