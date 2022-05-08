Воронеж, , 11:47 — REGNUM В Воронежской области в больницы попали 27 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 8 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 7 мая, в регионе госпитализировали 31 ковид-пациента.

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Подтверждено 148 случаев заражения коронавирусом против 141 нового случая сутками ранее. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 157 пациентов. Статистику коверной смертности пополнили четыре человека.

В Воронежской области за весь период пандемии подтвердилось 381 614 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 370 477 человек, скончались 8 248 человек.