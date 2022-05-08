Томск, , 11:42 — REGNUM В Томске полицейские провели акцию «Парад Победы» под окнами ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Александра Коваленко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.

«Парад Победы» под окнами ветерана. Томск УМВД по Томской области

Под окнами дома фронтовика оркестр культурного центра регионального УМВД устроил мини-концерт, исполнив мелодии песен военных лет.

Как отмечается, полковник в отставке Александр Коваленко был призвал в армию в декабре 1944 года, служил пулемётчиком в 63-м погранотряде на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией.

«После демобилизации в 1953 году работал милиционером, проводником служебно-розыскных собак, старшим оперуполномоченным, начальником отделения уголовного розыска Колпашевского городского отдела милиции, старшим следователем Колпашевского и Бакчарского отделов внутренних дел, заместителем начальника Александровского районного отдела внутренних дел», — отметили в ведомстве.