Томск, 8 мая 2022, 11:42 — REGNUM В Томске полицейские провели акцию «Парад Победы» под окнами ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Александра Коваленко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.

«Парад Победы» под окнами ветерана. Томск
«Парад Победы» под окнами ветерана. Томск
УМВД по Томской области

Под окнами дома фронтовика оркестр культурного центра регионального УМВД устроил мини-концерт, исполнив мелодии песен военных лет.

Как отмечается, полковник в отставке Александр Коваленко был призвал в армию в декабре 1944 года, служил пулемётчиком в 63-м погранотряде на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией.

«После демобилизации в 1953 году работал милиционером, проводником служебно-розыскных собак, старшим оперуполномоченным, начальником отделения уголовного розыска Колпашевского городского отдела милиции, старшим следователем Колпашевского и Бакчарского отделов внутренних дел, заместителем начальника Александровского районного отдела внутренних дел», — отметили в ведомстве.