8 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Надир Керимов, , 12:50 — REGNUM С 25 апреля в Армении проходят оппозиционные акции протеста. На улицы городов выходят демонстранты. Оппозиционеры требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и считают, что политика Еревана является разрушительной для страны, а также является угрозой армянской стороне и «потерей государственности». В Армении уже были задержаны около 200 сторонников оппозиции. Демонстранты перекрыли мосты во время протестов в Ереване. В городе начали задерживать протестующих. В столице также организуются отдельные акции, в том числе в высших учебных заведениях. Оппозиционная молодёжь массово перекрывает улицы и дороги, врывается в здания вузов, скандируя «Никол предатель».

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Подписчики YouTube-канала Nargul Cavadkanal комментируют события под новостным видеороликом.

TorchWood: «Пусть будут осторожнее с желаниями. Не хотят мира, получат войну».

NMZA AQAYEV: «Но Пашик — ваша единственная надежда. Не нужно играть с огнём!»

Никол Пашинян Primeminister.am

Катиб Гасанов: »Любая революция или митинги требуют финансового вливания. Вопрос: кто оплачивает эти митинги?»

Виктория Кора: «Мы победители… Одним из ключевых игроков в регионе является Азербайджан. Армения прекрасно знает, что никакой дискуссии и компромисса быть не может. Армянский народ уже не видит просвета и наконец-то осознал, что был обманут собственным правительством».

Nurlan Ehmedli: »После 44-дневной войны в Армении возник политический кризис. Этот политический кризис продолжается до сих пор. Пашинян не умеет скрывать кризис».

Rufat Zokhrabov: «С таким настроем скоро туда войдут российские войска, и они почувствуют то же, что Азербайджанский народ почувствовал 19–20 января в 90-м. Неугомонные».

Танки перед отелем «Азербайджан». Баку, 1990 год K. Martens

Азербайджанец: «Россия все время пугает армян Турцией и держит армян за олухов, за вечных слуг. Армяне смогут развиваться, только если наладят отношения с соседями. У армян есть два выхода: 1) служить России всю жизнь и зависеть от них, ни о каком развитии и речи быть не может; 2) наладить отношения с соседями и развиваться».

В азербайджанских телеграм-каналах пользователи пишут приблизительно то же самое:

A. R.: «Надо предпринимать меры. А то заигрались инцестники».

Zaur Hacıəliyev: «Если хотят новой войны — да ради бога. Но на этот раз для них будет настояшая катастрофа. Мы закончим начатое».

Ilham Mammedov: «Я думаю, что возвращение к власти Сержика и Робика было бы в пользу Азербайджана».

Автор и публицист Caliber. Az Эмин Галалы рассуждает об акциях протеста и митингах, которые захлестнули Армению.

Эмин Галалы: «<…> Лидеры оппозиции хорошо понимают, что попытки отрицать очевидное приведут к краху армянской государственности, потому что у Азербайджана есть все возможности для защиты территорий и наказания агрессора. Они хотят отомстить Николу за 2018 год и то унижение, которому он их подверг с тех пор. Вернуть власть и места у кормушки».

Подписчики канала Caliber. Az оставляют комментарии под публикацией.

@AnTiZombi89: «Вести переговоры с Арменией — это как горох об стенку».

@ahmedov110: «Если они не продолжат, то Рашка не купит у них абрикосы».

@zurik111: «Закупаем попкорн и смотрим дешёвое кино».

11 095: «Снять — понятно. А кого вместо? Какие предложения у них?»

Толя: «Соросята решат, кто вместо Пашиняна».

Авторы Т-г канала AZERBAIJANI ARMED FORCES пишут.

Admin: «Обычные граждане хотят мира, а эти ублюдки хотят снова прийти к власти на фоне подписания мирного соглашения с Азербайджаном».

Ramiz Eyavaz: «Было бы здорово, если бы свергли Пашиняна, мы бы закончили свои дела в Карабахе».

Tural Məmmədov: «Обычные граждане хотят мира…»

Расим Мусабеков, член парламента Азербайджанской Республики, пишет у себя на странице в FB (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Расим Мусабеков: «В Ереване и в провинциях население тревожат реальные житейские проблемы, такие как рост цен, низкие доходы, безработица и пр. Отправлять своих сыновей на новую войну мало кто желает. И менее всего простые армяне хотят возвращения к власти коррупционеров и бандитов из отвергнутого карабахского клана. <…> Хваленый армянский «дух», судя по всему, изрядно протух, а воскресный митинг оппозиции в Ереване протестную энергию не сгенерировал».

Феррух Хусейнов работает в юридической фирме Caspian Legal Center и является членом Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Azerbaijani Bar Association, он считает, что Азербайджан должен готовиться к третьей войне.

Ferrux Huseynov: «Постепенно шок от поражения будет проходить. А за этим в Армении начнутся приготовления к третьей войне за Карабах. Нужно также готовиться к боевым действиям, серьезно относиться к противнику и не недооценивать желание армян «отыграться». Третью войну нужно ждать и использовать для окончательного решения армяно-азербайджанского вопроса».

Председатель партии Народный фронт Азербайджана Али Каримли в FB (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поделился своим взглядом на события в Армении.

Ali Karimli: »Люди, зараженные армянским национализмом, не подпускают к миру с Азербайджаном и Турцией. <…> Они не требуют войны по своей воле. Так что есть тот, кто их учит. Значит, чтобы не погасить очаг войны на Южном Кавказе, Россия вновь пообещала армянским сепаратистам оружие и всестороннюю помощь».

Мнение эксперта по образованию Эльчина Эфенди.

Эльчин Эфенди: «Оппозиция не хочет мира с Азербайджаном, а вместо этого хочет приехать в Шушу, Хадрут. Одним словом, если Пашинян уйдет от власти, то новое правительство пойдет по линии реванша».