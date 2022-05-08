Токио, , 11:41 — REGNUM Правительство Японии включило облачные сервисы в список критически важных технологий для безопасности и экономической деятельности. Об этом пишет Nikkei Asia.

Сервер

Список критически важных для экономики Японии технологий включает фармацевтику, электронную промышленность и другие отрасли. Включение в этот список облачных технологий поможет местным разработчикам получить государственные субсидии и кредиты по сниженным процентным ставкам.

По данным министерства внутренних дел Японии, в 2020 году облачные сервисы использовали более 68% местных компаний. На японском рынке доминируют иностранные поставщики облачных услуг. Американские компании Amazon Web Services, Microsoft и Google контролируют до 70% рынка.

Облачные технологии позволяют пользователям получать доступ к данным и программному обеспечению без необходимости поддерживать физические серверы в своих помещениях. Ожидается, что облачные сервисы будут играть ещё более важную роль по мере развития интернета вещей и беспилотных автомобилей.