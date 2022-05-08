Симферополь, 8 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки в коронавирусные стационары попали девять новых пациентов, сообщили 8 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 7 мая, сообщалось о 12 госпитализированных жителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтвердилось 59 новых случаев заражения коронавирусом, это на три случая больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 44 человека, зарегистрирована смерть от ковида ещё двух пациентов.

В общей сложности в Крыму за весь период пандемии подтверждено 182 113 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 174 665 человек. В ковид-стационары за весь период попали 58 603 пациента. Скончались 4 254 крымчан с подтверждённым диагнозом COVID-19.