Даллас, США, 8 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл команду «Калгари Флэймз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) DalStars9 «Даллас Старз»

Игра проходила на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голы забили чешский форвард Радек Факса (9-я минута, при игре 4×4), оформивший в матче дуль Джо Павелски (32-я, 51-я, в большинстве) и финский нападающий Роопе Хинц (60-я, в пустые ворота).

У «Флеймз» шайбы забросили Тревор Льюис (14-я) и шведский нападающий Элиас Линдхольм (24-я).

Российский нападающий «Старз» Владислав Наместников и российский защитник «Калгари» Никита Задоров отдали в матче каждый по результативной передаче. Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в серии стал 2-1 в пользу «Далласа», следующий матч команд состоится 10 мая.