Воронеж, 8 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за заморозков продлили в Воронежской области на 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«Ночью и утром 9 мая 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до минус 1 градуса», — сообщили в пресс-службе.

По информации Воронежского гидрометцентра, днём 8 мая в Воронеже ясно и тепло — до +19 градусов. На 9 мая синоптики прогнозируют дожди и до +16 градусов. Небольшое похолодание воронежцев ждёт 10 мая: днём будет не выше +12. Однако уже 11–12 мая весеннее тепло вернётся.