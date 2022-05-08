Красноярск, 8 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом. 28 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе достигло 364 619. Выздоровели после COVID-19 за весь период пандемии 352 450 человек, в том числе 61 за последние сутки.

Зарегистрирован один новый летальный случай среди ковид-пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени жертвами коронавируса в Красноярском крае стали 10 794 человек.