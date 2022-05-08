Кемерово, 8 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области в результате пожаров сгорело 98 домов. Такие данные обнародовали сегодня, 8 мая, в региональном управлении МЧС России.

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«В Листвянке — шесть домов, Итатском — 47 домов, Изындаево — 45 домов», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 13 мая в Кемеровской области начнутся выплаты семьям погибших и пострадавших от пожаров.

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