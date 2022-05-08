Мельбурн, Австралия, 8 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Мотопробег, посвященный 77-й годовщине победа СССР над нацистской Германией, провели 8 мая русскоязычные жители Австралии. Об этом 8 мая рассказал координатор пробега в Мельбурне участников мотоклуба «Ночные волки» Станислав Городищер.

Знамя Победы

«Мы поехали на два мемориала в память обо всех погибших солдатах во Второй мировой и Великой Отечественной в Мельбурне. Проехали по центру города», — приводит его слова РИА Новости.

Также Городищер отметил, что прохожие и останавливавшиеся на светофорах автомобилисты встречали участников мотопробега улыбками, поддерживали их и фотографировали, принимая участников акции с восхищением и восторгом.

Кроме того, координатор пробега указал, что местная полиция знала о проводимой акции и предупредила постовых по маршруту его движения, чтобы мотопробег пропускали. Помимо этого, он добавил, что после мероприятия его участники поехали в греческую православную церковь, в которой для них организовали службу, прочли молитву в честь Дня Победы, а также в память обо всех погибших.

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