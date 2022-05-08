Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 8 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Вспышка газовоздушной смеси произошла в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края утром 8 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Вызов поступил к спасателям в 05:05. Прибывшие на место спасательные подразделения установили, что в квартире на втором этаже четырёхэтажного дома произошла вспышка газовоздушной смеси, без последующего горения.

В результате травмы получил один человек, он госпитализирован. В самой квартире нарушено остекление балкона и отделка на кухне. Причины происшествия устанавливаются.