Обнинск, Калужская область, 8 мая 2022, 11:28 — REGNUM Крупное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и пострадавшими произошло 8 мая около 00:25 на 106 километре автодороги М3 в районе Обнинска. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Место дорожного происшествия
Место дорожного происшествия
Главное управление МЧС России по Калужской области

По предварительной информации, водитель Nissan Almera, решив проскочить перекресток на красный свет, врезался в Mitsubishi Lancer. Эту машину после столкновения отбросило на автомобиль Saab Aero. В дорожном происшествии погиб 29-летний водитель Mitsubishi. Водитель Nissan и четверо его пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших — 17-летняя девушка. Все пятеро были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Назначено проведение ряда экспертиз.

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