Обнинск, Калужская область, 8 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Крупное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и пострадавшими произошло 8 мая около 00:25 на 106 километре автодороги М3 в районе Обнинска. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Главное управление МЧС России по Калужской области Место дорожного происшествия

По предварительной информации, водитель Nissan Almera, решив проскочить перекресток на красный свет, врезался в Mitsubishi Lancer. Эту машину после столкновения отбросило на автомобиль Saab Aero. В дорожном происшествии погиб 29-летний водитель Mitsubishi. Водитель Nissan и четверо его пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших — 17-летняя девушка. Все пятеро были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Назначено проведение ряда экспертиз.