Челябинск, , 11:18 — REGNUM В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП, в которое попал автобус с болельщиками «Спартака». Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Дело завели об оказании транспортных услуг ненадлежащего качества, повлекших по неосторожности смерть человека. Проводятся следственные действия. Ход расследования взял на личный контроль глава областного управления СКР Пётр Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус ехал из Екатеринбурга в Златоуст, но возле Миасса водитель не справился с управлением. Один человек погиб.

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