Курск, 8 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Шум в небе над Курской областью связан с отработкой российскими военными оперативно-тактических задач. Об этом сообщается 8 мая в телеграм-канале правительства Курской области.

Reut3145 Администрация Курской области

«Шум в небе, который слышали жители восточной части Курска и близлежащих населённых пунктов, связан с отработкой нашими военными оперативно-тактических задач. Поводов для паники нет, благополучию граждан ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 мая, звуки выстрелов слышали жители приграничных районов Курской области. Губернатор Роман Старовойт объяснил, что причина звуков — работа российской авиации по наземным целям на сопредельной территории. Глава региона подчеркнул, что угрозы жителям Курской области нет.