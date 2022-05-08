Москва, 8 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России снизилось на 48,9% в сравнении с предыдущим днём. 8 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За истекшие сутки российские медики подтвердили 5447 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 1308 пациентов, выздоровели после болезни 6682 человека. Умерли от последствий COVID-19 118 человек.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 2562 госпитализациях, 5500 новых случаях и 8649 выздоровевших. Умерли за предыдущие сутки 132 человека.

Смертность от COVID-19 в России снизилась до минимальных значений с октября 2020 года. Пик смертности пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года.