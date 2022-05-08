Кемерово, 8 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 8 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1199 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 94 случая заражения коронавирусом. За это же время 130 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего на территории региона зарегистрированы 162 478 случаев заражения коронавирусом, 158 950 человек выздоровели, 2329 пациентов скончались.