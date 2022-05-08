Брюссель, 8 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. План по сбережению энергии на случай резкого прекращения поставок газа из России намерена утвердить 18 мая Еврокомиссия (ЕК). Об этом 8 мая сообщает испанская газета El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

По данным издания, в случае такого развития ситуации чрезвычайными мерами будут затронуты практически все страны Евросоюза и при этом страны, имеющие альтернативные источники поставок, обязаны будут делиться им с тем государствами сообщества, которые в этом случае пострадают в наибольшей степени.

Кроме того, ЕК собирается в этом случае потребовать нормирование энергии в промышленном секторе для того, чтобы страны, которые такое отключение затронет меньше, не получили преимущества перед понесшими убытки.

Также указывается, что в Евросоюзе при прекращении поставок энергоресурсов из России станет использоваться действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок, с помощью которого ЕК хочет гарантировать обеспечение газом домохозяйств и социальных служб во всех странах сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в отношении России введено 10 128 санкций — больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования.