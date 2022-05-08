Москва, , 11:13 — REGNUM На освобожденные территории от партии «Единая Россия» доставили праздничные наборы. Более 200 адресных поздравлений проведут добровольцы молодежного корпуса #МыВместе. Кроме подарков, по указу президента РФ Владимира Путина, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающих на освобожденных территориях и в ЛДНР, также положена специальная выплата.

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

«Сегодня мы от партии «Единая Россия» начали поздравлять с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны на освобожденных территориях Украины. Это особенная акция, потому что мы поздравляем людей, которые в свое время боролись с нацизмом. И живя здесь, каждый год несмотря ни на что они отмечали 9 мая, возлагали цветы к памятникам павших бойцов. Верили в Победу. Когда мы поздравляем ветеранов, слышим в ответ слова благодарности и поддержки. Это очень важно! И самое главное — ветераны нам рады, многие говорят: «Вы только нас не бросайте!», — рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Подарки добровольцы доставляют адресно и вручают лично ветеранам. В наборах — сладости и продукты. Также волонтеры выясняют, в чем сегодня нуждаются пожилые люди — составляют списки необходимого, чтобы доставить в следующий раз. Самый частый запрос — помощь в медикаментах.

«Лично ездим по адресам, общаемся с ветеранами, поздравляем с Днем Победы. В одном из спальных районов Херсона абсолютно случайно встретили на улице дедушку в орденах, решили подойти познакомиться. Оказалось, что он ветеран Великой Отечественной войны, партизан. Здорово, что мы его встретили и смогли также поздравить с наступающим праздником», — поделился Игорь Кастюкевич.

Как рассказал ветеран, в 13 лет он стал партизаном. Два года служил в отряде в Черниговской и Львовской областях.

«Мы давали присягу и боролись за мир. И никто не ожидал, что такое когда-то произойдет — вернется нацизм. Скорее бы уже это все кончилось», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Харитонович.

Подарки для ветеранов также привезли и в Запорожье. Участники войны из Мелитополя и поселка городского типа Мирный получили поздравления, рассказали о своей службе и о защите родного народа.

98-летний ветеран Великой Отечественной войны, летчик первого класса Владимир Капитонов, который дошел до Берлина, призвал молодое поколение беречь самое главное — Родину. Это он 1 мая 2022 года поднял в родном освобожденном от нацистов Мелитополе Знамя Победы.

— За Родину мы постояли, как надо. Я расписался за вас всех живых и погибших товарищей на Рейхстаге. Мы оставляем вам великое наследие — любить Родину. Мы закрывали женщин и детей своей грудью, в бою не спрашивали друг друга, кто какой национальности. У меня мать украинка, отец русский. Что такое нацизм? Вот как на руке — пять пальцев, все врозь и каждый слабый. А интернационализм — это как кулак, дружба, братство и сила в этом единстве — только так мы победили фашизм! — поделился ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов.

Участник войны Михаил Григорьевич Сукач встретил уже 100-летний юбилей. Пулеметчик, форсировал Днепр, освобождал Днепропетровск и Кривой Рог. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны» и «За мужество». Ветеран рассказал, что благодаря российским военным он впервые за последние годы сможет без страха надеть свои награды и встретить День Победы в свободном от нацистов городе.

Группа #МыВместе под руководством Игоря Кастюкевича работает с гуманитарной миссией в Херсонской области с конца марта. В нее вошли в том числе и участники команды «Молодёжки ОНФ». При поддержке российских военных, МЧС России и Росгвардии волонтеры раздают гуманитарную помощь, участвуют в эвакуации людей и отрабатывают локальные просьбы с медикаментами для жителей населенных пунктов освобожденных территорий Украины.