Анкара запретила публиковать данные о продаже Турцией оружия Украине

8 мая 2022 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 12:10 — REGNUM Напряжение между Афинами и Анкарой

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передает издание Aktif Haber, Греция внесла дополнения в документ, подготовленный для проведения военных учений НАТО «Встреча тигра», которые затронули Турцию. Это было сделано в контексте разногласий между двумя странами. Выяснилось, что ВВС Турции были сняты с учений после того, как Афины не приняли настойчивые требования Анкары об изменении технического регламента, содержащего противоречащие международному праву определения. Премьер-министр Греции Криакос Мицотакис утверждал, что Турция нарушила воздушное пространство Греции пролетами своих боевых самолетов. По его словам, такие действия наносят ущерб духу единства НАТО.

Эрдоган бросил прежних «друзей»

Издание SHaber пишет, что телеканал «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Mekameleen, вещающий в Турции, объявил, что решил прекратить свои трансляции из этой страны. Журналисты перенесут свои студии в другое государство. Решение канала закрыть свою деятельность в Турции совпало с исторической поездкой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию. Известно, что такие страны Персидского залива, как Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, обеспокоены деятельностью «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции. Вещания этих запрещенных группировок названы одной из причин напряженных отношений между Анкарой и арабскими странами, которые длятся уже не первый год.

Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию. 28.04.2022 г. Официальный сайт президента Турецкой Республики

2100-летняя надпись, которая перепишет историю

В статье информационного агентства Doğan профессор факультета литературы университета Акдениз др. Фатих Онур со своей командой рассказывают о 2100-летней надписи, которая перепишет историю пограничного региона Ликии и Карии. «Эта надпись изменит наши исторические знания об этом регионе и потребует от нас пересмотреть все отношения между Ликией и Карией», — отметил профессор. По словам Онура, он и его команда работали над изучением дорожных путей в Ликии и частично в регионе Памфилия в течение 15 лет. В одной из надписи, которую обнаружили ученые, царь Понта Митридат VI Евпатор был удостоен чести (89-85/84 гг. до н. э.), упоминалась его поддержка городу.

Миллион сирийцев будет отправлен обратно

Согласно статье газеты Duvar, в последнее время в Турции ведутся споры об иммигрантах. Президент Эрдоган сделал некоторые заявления. «Мы готовим новый проект, который позволит добровольно вернуться миллиону сирийских братьев и сестер, которых мы принимаем в нашей стране», — сказал он на открытии брикетных домов, построенных в Идлибе. Президент также добавил, что с 2016 года, когда Турция начала свои трансграничные операции, около 500 тысяч сирийцев вернулись в созданные Анкарой зоны безопасности. «Мы поддерживаем стратегию возвращения мигрантов с помощью проектов, направленных на поощрение добровольного возвращения. Мы особенно поддерживаем строительство брикетных домов», — сказал Эрдоган.

Чавушоглу обратился к Германии

Как передает издание Ahval News, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на звонок Германии послу Турции в связи с делом бизнесмена и активиста Османа Кавалы. «Почему Германия звонит в мое посольство? И обсуждает вопрос наших собственных граждан? В чем причина? Они используют таких людей для вмешательства во внутренние дела Турции. Мы сделали то, что было необходимо, мы позвонили послу Германии и указали им на их место. Вы не можете вмешиваться в наши внутренние дела. Знайте свое место», — заявил министр. Кавала был приговорен к пожизненному заключению, хотя ранее его оправдали по делу о протестах в парке Гези в Стамбуле. После решения суда перед тюрьмами Силиври и Бакыркёй в поддержку арестованных по делу парка Гези прошли многочисленные демонстрации. Собравшиеся перед тюрьмой Силиври развернули плакат с надписью «Никто не имеет права посягать на нашу невиновность».

Мевлют Чавушоглу U. S. Department of State

Новая мощь турецких вооруженных сил: HANÇER и DİNÇER

Газета Sözcü рассказала о военных беспилотных наземных транспортных средствах HANÇER и DİNÇER, которые увеличат эффективность вооруженных сил Турции и поддержат безопасность военного персонала, особенно в операциях в жилых районах. Под руководством Управления оборонной промышленности компания Electroland, имеющая широкий спектр производства беспилотных наземных транспортных средств, продолжает производить продукцию, которая укрепит позиции Турции в этой области. DİNÇER, легкий беспилотный наземный автомобиль в различных конфигурациях, может использоваться для тактических операций в сложных условиях, разведки, наблюдения, обнаружения самодельных взрывчатых веществ, картографирования, боевого модуля, транспортировки и сброса взрывчатых веществ, а также может дистанционно управляться. Он может адаптироваться к условиям всех видов местности, на него может быть установлена ​​система вооружения, контроль и управление производится через дистанционный пульт. Кроме этого, благодаря алгоритмам искусственного интеллекта устройство может проводить разведку и идентифицировать цели, классифицировать их и определять приоритеты. Беспилотный наземный аппарат среднего класса HANÇER, обладающий способностью обнаруживать и отслеживать угрозы, может действовать в сложных условиях местности.

Количество профессиональных военных в вооруженных сил Турции превысило срочников

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, усилия по созданию профессиональной турецкой армии начали приносить результаты. За последние пять лет количество профессиональных военных в Вооруженных силах Турции значительно увеличилось, доля призывников на обязательную военную службу снизилась. В 2021 году количество профессиональных солдат в ВС Турции впервые превысило количество срочников. Информация об этом была опубликована в «Годовом отчете министерства национальной обороны Турции за 2021 год».

Европарламент: ЕС закрыл двери для Турции

Как передает новостное издание TR724, Европейский парламент принял решение в отношении бизнесмена и активиста Османа Кавалы, который был приговорен к пожизненному заключению по делу протесов в парке Гези в 2013 году. «ЕС сознательно прекратил процесс вступления Турции», — говорится в решении Европарламента. Проект резолюции под названием «Вопрос Османа Кавалы», который обсуждался на собрании генеральной ассамблеи Европарламента в Страсбурге, был принят подавляющим большинством голосов. В тексте резолюции, который был написан совместно христианскими демократами, социал-демократами, либералами, зелеными и левыми группами Европарламента, намекается на то, что позиция правительства по делу Кавалы полностью положила конец процессу приобретения Турцией членства в ЕС.

Осман Кавала (сс) Janbazian

Анкара запретила публиковать данные о продаже Турцией оружия Украине

Газета Sözcü пишет, что после публикации данных о том, что «турецкий экспорт вооружений в Украину увеличился в 30 раз» власти запретили обнародовать подобные данные. После чего Ассамблея экспортеров Турции (TIM) подвергла цензуре информацию об экспорте вооружения. Как пишет издание, президентский дворец обратился к TIM, заявив, что «данные об экспорте оружия на Украину создают дипломатические проблемы», и потребовал удалить информацию. Ранее внимание привлек рост экспорта турецкого оружия на Украину в первом квартале 2022 года. По данным Ассамблеи экспортеров Турции, продажи за первые три месяца 2022 года увеличилась с 1,9 млн до 59,1 млн долларов. Что говорит о росте примерно в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Заявления турецких граждан с просьбой предоставить убежище в Евросоюзе увеличились на 45% по сравнению с предыдущим годом и достигли 20 тысяч. Более трети заявок было подано в Германию и четверть во Францию.

Несмотря на то, что до окончания сезона в борьбе за первенство Турецкой футбольной суперлиги осталось еще три недели, команда «Трабзонспор» была объявлена чемпионом.

Экономист Атила Ешилада считает, что в период пандемии циклическая экономическая политика была прервана. «Правила игры в мире торговли и финансов переписываются каждый день новыми циркулярами или законопроектами. Если к этому хаосу добавить внешние шоки, рецессия неизбежна. Как и в 1970-х, ограничения и контроль коснутся всех операций с иностранной валютой», — заявил экономист.

Офис губернатора Стамбула сообщил, что в городе легально проживает 1 миллион 305 тысяч 307 иностранцев.

Некоторые сенаторы США, которые ранее сыграли важную роль в исключении Турции из программы создания истребителей пятого поколения F-35, на этот раз заявили, что «продажа F-16 Турции может служить и национальным интересам Соединенных Штатов, и интересам безопасности НАТО». Они сообщили это президенту США Джо Байдену. Утверждается, что администрация склонна одобрить продажу.