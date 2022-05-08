Москва, , 11:09 — REGNUM Украинские нацисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе использовали для связи наземное абонентское оборудование компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 8 мая в своём Telegram-канале.

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Рогозин заявил, что эта информация подтверждена показаниями пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова. Он добавил, что доставка и передача клиентского оборудования системы Starlink в Мариуполь осуществлялась военными вертолётами при участии министерства обороны США.

«Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придётся отвечать по-взрослому», — подытожил Рогозин.

Компания SpaceX разворачивает спутниковую группировку Starlink с 2019 года. Эта система позволяет получать доступ к сети интернет из любой точки Земли.

26 февраля 2022 года глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что доступ к системе Starlink открыт на территории Украины. Он добавил, что SpaceX отправила терминалы Starlink в Киев.