Воронеж, 8 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Три человека, в том числе 11-летняя девочка, получили травмы в автоаварии в Хорольском районе Воронежской области, сообщили 8 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, около 08:10 7 мая на 36 км автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск» 29-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны города Острогожска в направлении Воронежа, выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

В результате в больницу с травмами попали водитель Hyundai и 11-летняя пассажирка Nissan. Позже в больницу обратилась 45-летняя пассажирка второго автомобиля, после оказания помощи её отпустили домой.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Нижнедевицком районе Воронежской области в ДТП с грузовиком погиб человек. Всего за последние сутки в регионе зарегистрировано 109 автоаварий.