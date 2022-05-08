Кемерово, 8 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 8 мая, прошли митинги-возложения цветов к памятникам Героям Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

Так, в Кировском районе цветы возложили к памятнику воину-освободителю на набережной. В Заводском районе митинг прошёл у памятника «Скорбящая мать» возле территориального управления.

Отмечается, что митинги, посвященные Дню Победы, состоялись и в других районах Кемерова.