Донецк, , 11:06 — REGNUM ВСУ выпустили по Старомихайловке 25 гранат. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:45 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 25 гранат из АГС», — отмечается в сообщении.

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