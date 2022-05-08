Донецк, , 11:03 — REGNUM ВСУ за пять минут дважды обстреляли Горловку. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:45 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 7 снарядов калибра 122 мм; ️10:50 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (мкр-н «Строителей»): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку минами калибра 120 мм.

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