Воронеж, , 11:01 — REGNUM Один человек погиб в результате автоаварии с участием грузовика в Нижнедевицком районе Воронежской области вечером 7 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП

Авария произошла около 22:35 на 164 км автодороги Р-298 «Курск-Воронеж», проходящем по территории Нижнедевицкого района. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь со стороны города Воронежа в направлении города Курска, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком MAN с полуприцепом.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Причины аварии устанавливаются, проводится проверка.

В целом, по данным полиции, за последние сутки в Воронежской области зарегистрировано 109 ДТП, травмы получили 11 человек, один — погиб.