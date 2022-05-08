Кемерово, 8 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. На сцене Филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова с концертом «Мы — Россия» выступили артисты из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила министр культуры и национальной политики Кемеровской области Анна Юдина.

t. me/yu_anna1111 Выступление ансамбля «Донбасс» в Кузбассе

«Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» — настоящая гордость Донецкой Народной Республики. Коллектив воспитал уже несколько поколений артистов, гастролировал по всему миру, получив множество премий и наград», — рассказала Юдина в своём телеграм-канале.

По её словам, ансамбль «Донбасс» — единственный профессиональный творческий коллектив, награждённый Почётным знаком «Шахтёрская слава» 1-й степени. В этом году ему исполняется 85 лет.