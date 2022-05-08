Миасс, Челябинская область, , 10:58 — REGNUM В Челябинской области за помощью к медикам обратились десять пассажиров автобуса, опрокинувшегося на автодороге Миасс — Карабаш. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба.

Скорая помощь Yarregion.ru

Всего на месте работали шесть бригад скорой помощи. А спасатели деблокировали тело одного из болельщиков. Проводится расследование причин аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус с 15-ю фанатами «Спартака» ехал из Екатеринбурга в Златоуст. В районе Миасса он опрокинулся.

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