Донецк, , 10:56 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку минами калибра 120 мм. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:30 — н.п. Дзержинск (шахта «Южная») — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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