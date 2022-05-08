Иркутск, 8 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области сообщает некоторые подробности о погибших в результате обширного пожара в Братске. Жертвами стали мужчина 1964 г. р. и женщина 1954 г. р.

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В ходе доследственной проверки выяснилось, что утверждённый апреле 2022 года паспорт Братска содержал сведения о садоводствах и огородничествах, имеющих общую границу с лесными участками, соответственно подверженных угрозе лесных и других пожаров.

Однако в нарушение законодательства СНТ «Моргудон», границы которого находятся вблизи от лесных участков, не было внесено в указанный паспорт, соответственно не проводилась опашка его территории. Это способствовало наступлению тяжких последствий — уничтожение в результате перехода огня садовых домов и гибель людей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность») и по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Как сообщало ИА REGNUM, причины трагедии устанавливаются, но предварительным данным речь идет о человеческом факторе: все дома использовались в летний период, территория не убиралась, электричество в зимний период отключалось.

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