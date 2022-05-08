Москва, 8 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки ЗРК С-300 в районе н. п. Коротыч Харьковской области. Об этом 8 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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«Всего с начала проведения военной спецоперации уничтожены: 116 вертолетов, 156 самолетов, 765 БПЛА, 297 ЗРК, 2927 танков и других боевых бронированных машин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1393 орудия полевой артиллерии и миномета, 2746 единиц военной автомобильной спецтехники», — отмечается в сообщении.